إثيوبيا تخطف المركز الأول من دبي في تسيير الرحلات إلى أفريقيا

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد.

وقالت شركة فورورد كيز للاستشارات في مجال السفر يوم الأربعاء إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة.

وحللت فورورد كيز بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المئة من 2013 إلى 2017. وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31 في المئة.