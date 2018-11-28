ليبيا: قصر ملكي يتحول لمعرض للخط العربي والزخرفة الإسلامية

إفتتح الأستاذ الجامعي في فن الخط علي البوسفي و زوجته زينب البشاري معرضا في قصر الملك إدريس السابق في ليبيا في مهمة لتعزيز ممارسة الخط العربي والزخرفة الإسلامية وبالرغم من التشدد الإسلامي المنتشر في البلاد .

وقال بوسفي، وهو محاسب متدرب يمارس الفن منذ عام 2007: "لا يكاد يكون لدينا خطوط إسلامية (إحترافية) في ليبيا لا توجد خبرة" ، مضيفا: "الظروف التي مررنا بها، هي في الحقيقة ظروف قاتلة ، لكن لدينا رسالة: ان العمل في مجال الفنون يعتبر سلام، والفن في زمن الحروب سلام".