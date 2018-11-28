شاهد:اشتباكات بين الجماهير والشرطة في مباراة أيك أثينا ضد أياكس ضمن دوري أبطال أوروبا

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع جماهير فريق أياكس أمستردام خلال فوز الفريق الهولندي 2 - 0 في دوري أبطال أوروبا ضد فريق أيك أثينا في اليونان.

ووردت تقارير عن أنصار النادي اليوناني أنهم ألقوا قطعة قماشية مشتعلة على قسم مشجعي الخصم الهولندي، بينما أظهرت الصور ضباط الشرطة وهم يضربون جماهير أياكس وكانت وجوه بعض المشجعين مغطاة بالدماء.

وشهد الشوط الثاني من المباراة المزيد من الشغب حين تم إطلاق المفرقعات النارية بين حشود الجماهير وشوهد لاعبون من الجانبين يفركون أعينهم بسبب الدخان في الملعب الأولمبي في أثينا.

أياكس تمكن من تحقيق الفوز بهدفين سجلهما مهاجم ساوثمبتون السابق دوسان تاديتش ليتقدم إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ العام 2005، وليصل آيك أثينا إلى أسفل المجموعة الخامسة دون أي نقاط.

مشجعو الكرة اشتبكوا يوم الاثنين في وسط البلاد قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، حيث انضم انصار نادي باناثينايكوس المنافس المحلي الى مناصري نادي اياكس أمستردام في مواجهة مناصري نادي ايك.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من المشاغبين المقنعين وهم يسيرون في شوارع أثينا يحملون عصي كبيرة ومستعدين للقتال. وشبه أحد المعلقين مقطعا يظهر مشاغبي الكرة يتبادلون رمي المفرقعات النارية وكأنه مشهد من فيلم "هاري بوتر".

Not to forget that a big clash took place between Ajax ultras joined by Panathinaikos' and AEK's yesterday themed from Harry Potter's movies. pic.twitter.com/JGicWFVCqE — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 27, 2018

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