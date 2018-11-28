المكسيك تمنح كوشنر وسام الشرف وسط غضب واستياء على تويتر

قالت حكومة المكسيك المنتهية ولايتها يوم الثلاثاء إنها ستمنح أرفع وسام في البلاد يتم منحه للأجانب إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما قوبل بالسخرية من قبل المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم منح كوشنر الذي يتولى أيضا منصب مستشار كبير في البيت الأبيض وسام نسر الأزتيك، لقاء "مساهماته الكبرى" في ميثاق التجارة الجديد لأمريكا الشمالية الذي تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس- آب الماضي.
ونقلت صحيفة ريفورما يوم الثلاثاء عن مصادر من الحكومة لم تكشف عن هويتها أن من المتوقع أن يقلد إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته كوشنر بالوسام رسميا يوم الخميس على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بوينس آيرس.
وأثار هذا القرار موجة من الغضب والانتقاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واستعمل المشاركون وسم (NoElAguilaRealKushner) للتعبير عن عدم رضاهم عن تقليد كوشنر هذا الوسام.
وكتب الممثل المكسيكي غايل غارسيا برنال قائلا إن قرار تكريم كوشنر "مخز بدرجة كبيرة".
ومن بين المكرمين السابقين بالوسام الكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الآداب غابرييل غارسيا ماركيز والرئيس الجنوب أفريقي نلسون مانديلا.
مشاركة مكسيكية غاضبة كتبت "نحن المكسيكيون لا نقف مع قرار بينيا منح وسام الشرف لجاريد كوشنر" وأضافت "إنه أمر مخز تقوم به أكثر حكومة فاسدة على الإطلاق"
وكتب مشارك آخر ساخرا "لأسباب من هذا القبيل لن يتذكر أحد تاريخ المكسيك المتواضع، حكومة قاسية وقمعية على شعبها ولكن جبانة ومذعنة للأجانب، مرحى بينيا".
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