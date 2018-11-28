المكسيك تمنح كوشنر وسام الشرف وسط غضب واستياء على تويتر

قالت حكومة المكسيك المنتهية ولايتها يوم الثلاثاء إنها ستمنح أرفع وسام في البلاد يتم منحه للأجانب إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما قوبل بالسخرية من قبل المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم منح كوشنر الذي يتولى أيضا منصب مستشار كبير في البيت الأبيض وسام نسر الأزتيك، لقاء "مساهماته الكبرى" في ميثاق التجارة الجديد لأمريكا الشمالية الذي تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس- آب الماضي.

ونقلت صحيفة ريفورما يوم الثلاثاء عن مصادر من الحكومة لم تكشف عن هويتها أن من المتوقع أن يقلد إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته كوشنر بالوسام رسميا يوم الخميس على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بوينس آيرس.