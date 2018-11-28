بن سلمان يصل الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين

أفاد تلفزيون الأرجنتين بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل بوينس ايرس اليوم الأربعاء لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين في زيارة يخيم عليها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي.

وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الأرجنتين يوم الاثنين استخدام بند في دستورها بخصوص جرائم الحرب للتحقيق في تورط الأمير محمد في جرائم محتملة ضد الإنسانية باليمن وفي قضية خاشقجي.

وكان خاشقجي يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست وينتقد الأمير محمد وقُتل في القنصلية السعودية باسطنبول مما أسفر عن تأزم علاقات المملكة مع الغرب وأضر بصورة ولي العهد في الخارج. وقالت السعودية إنه لم يكن على علم مسبق بالقتل.

ووصل الأمير محمد إلى بوينس ايرس قادما من تونس التي خرجت احتجاجات فيها تصفه بالقاتل.

وتدعو الدول الغربية إلى إنهاء الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وتنطلق قمة زعماء مجموعة العشرين يوم الجمعة.

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