سلوفينيا تعين سيدة كقائد للجيش.. فما السبب؟

ألينكا إيرمينك وهي برتبة ميجور جينيرال وتبلغ من العمر 55 عاما، ستبدأ مزاولة مهامها الأربعاء، حيث ستحل مكان آلان جيدير الذي يحمل نفس الرتبة العسكرية، والذي شغل المنصب في الستة أشهر الأخيرة فقط، وشغلت هي نائبة له.

عينت دولة سلوفينيا الثلاثاء سيدة كأول قائدة للقوات المسلحة، وهي أول دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي تتخذ هكذا خطوة.

الرئيس السلوفيني بوروت باهور أكد أن تعيين إيرمينك من شأنه أن يطور ويساعد على تحديث القوات المسلحة، وقال:"الميجير جينيرال ألينكا تتمتع بمؤهلات مهنية عالية، ولديها خبرة إدارية عالية".

وأضاف:"الوضع الأمني في العالم في حالة تدهور، وعلى الرغم من أننا لسنا مهددين بشكل مباشر، إلا أن علينا العمل لتحسين جاهزيتنا العسكرية بسرعة".

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وتمت ترقية إيرمينك إلى رتبة لواء في الأسبوع الماضي، ما يجعلها أول امرأة تشغل هذا المنصب في دولة أوروبية صغيرة من حيث المساحة والسكان، كما كانت سابقا أول امرأة تترأس كتيبة في القوات المسلحة السلوفينية.

إيرمينك تلقت تعليمها في المملكة المتحدة، وكانت قد خدمت في كوسوفو لمدة ستة أشهر كجزء من قوات حفظ السلام عام 2009، وستقود حاليا الجيش الذي يبلغ عدده 7500 جندي، بما فيهم الاحتياط.

مسؤول في حلف الناتو أكد ليورونيوز بأن التحالف أدرك منذ زمن أهمية النساء في القوات المسلحة، وقال:"بالنسبة للناتو، فإن المشاركة المتساوية تساهم في جعل المجتمعات أكثر مرونة، وقوات أكثر فاعلية، ونحن ملتزمون بأن نستمر في عملية الدمج هذه في منظمتنا ومهامها".

وتم تأسيس الناتو عام 1949، كمحلف للدفاع الجماعي، حيث تلتزم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها البعض حال تعرضها لخطر من طرف خارجي، ويبلغ عدد الأعضاء 29 عضوا، ويبلغ مجموع القوات حوالي 3 مليون.

عام 2016 وصلت نسبة النساء في قوات الناتو 10.9% فيما كانت النسبة 6.8% عام 2015.