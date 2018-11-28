ترامب يلوح بإلغاء اجتماعه مع بوتين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "ربما لا أعقد الاجتماع... لا يروق لي هذا العدوان. لا أريد ذلك العدوان على الإطلاق".

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ربما يلغي اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بسبب اشتباك روسيا البحري مع أوكرانيا .

وتحتجز روسيا زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية بعد أن أطلقت عليها النيران يوم الأحد الماضي 25 نوفمبر- تشرين الثاني، في خطوة أثارت أزمة جديدة بين البلدين.

موسكو قالت إن الزوارق الأوكرانية لم تبلغها مسبقا بخططها وتجاهلت التحذيرات بالتوقف وناورت على نحو خطير، بينما نفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وسبق للرئيس الأمريكي وأن أعرب عن عدم رضاه عما يحدث حالياً بين البلدين، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن تحرك موسكو الأخير يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي".

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