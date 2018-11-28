شاهد: مطاردة بين خفر السواحل التركي وزورق مهربين

نشر خفر السواحل التركي فيديو يعرض عملية مطاردة لزورق سريع يقل مجموعة من اللاجئين.

ويمكن سماع بعض الصيحات تطالب سائق الزورق أن يتوقف، إلا أنه رفض وحاول المناورة مرات عدة للإفلات.