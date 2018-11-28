فيكتور أوربان يعلن خلال لقاء مع تشاك نوريس "يتعرف رجال القتال في الشوارع على بعضهم البعض"

لقاء غير معهود ولحظات غير مألوفة جمعت ما بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والممثل الأمريكي تشاك نوريس في العاصمة المجرية بودابست، خلال زيارة نوريس إلى المجر في إطار مبادرة خيرية. أوربان وتشاك تجولا في شوارع المدينة وهما يتبادلان أطراف الحديث بعفوية تامة.

وقال فيكتور أوربان للممثل الأمريكي إن الليبراليين "يكرهونه" مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصف نفسه بأنه "مقاتل شارع" في الفيديو الذي نشره الزعيم المجري على صفحته الرسمية في فيسبوك الأربعاء.

وتحدث أوربان عن نشأته المتواضعة في قرية صغيرة بينما كان يقود نوريس لمشاهدة عملية تدريب فرق مكافحة الإرهاب وقال "أنت تعرف أنني مقاتل شارع أساسا. أنا لا أنتمي إلى النخبة. أنا جئت من قرية صغيرة على بعد 40 كيلومترا من هنا".

ويعرف تشاك نوريس بأدواره في أفلام الفنون القتالية إلى جانب بروس لي.

وتابع أوربان خلال الجولة "إن 90 في المئة من التعليقات عليّ سلبية، الليبراليون يكرهونني."

وأجابه نوريس: "مثل ترامب؟"

فرد أوربان: "أكثر قليلا من ذلك".

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وفي تصريح ليورونيوز، قال متحدث باسم مكتب أوربان "زار تشاك نوريس المجر لتقديم بعض العروض. وخلال إقامته التقى برئيس الوزراء فيكتور أوربان".

نحاول في يورونيوز التواصل مع تشاك نوريس للحصول على المزيد من التعليقات.