بين الواقع والفن.. لبنان مبنى متداع معرض لخطر الإنهيار في مسرحية "إلا إذا ... تغير شي "

تعرض مسرحية "إلا إذا . تغير شي " للكاتب اللبناني والممثل الساخر جورج خباز ، وتظهر عددا من السكان المتناحرين في مبنى متداع معرض لخطر الانهيار رمزا للانقسامات السياسية والدينية في لبنان .

وتعرض المسرحية ، في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات، ورغم المشاكل الاقتصادية الملحة ، وعند نقطة ما، تسخر المسرحية من النفوذ الأجنبي في لبنان من خلال رجل يحاول شراء المبنى، وتلقى جهوده التأييد والمعارضة بين السكان.