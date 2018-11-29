اختراع طبي هولندي قد يحدث ثورة في مجال تشخيص مرض السكري وأمراض القلب

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

توصل باحثون من جامعة غروننغن الهولندية لطريقة اختبار قد تغير مستقبلا من طرق تشخيص مرض السكري وأمراض القلب. إذ قد يكفي تسليط أشعة ضوء خاص على الجلد لمعرفة إن كان المريض في مرحلة مبكرة أو متقدمة من الإصابة بهذين المرضيْن. وتتميز هذه الطريقة بسرعتها وسهولتها في معرفة الوضع الصحي للمريض خلافا للطريقة الحالية المتمثلة في أخذ فحوصات من الدم وأيضا قياس وزن الشخص والتاريخ العائلي.

نسبة الغلوكوز في الدم وتعمل هذه الطريقة بفضل وجود الغلوكوز في الدم وسوائل أخرى موجودة في الجسم. إذ يمكن لجزئيات السكر أن تتحد عشوائيا بالعديد من جزئيات البروتين المختلفة في الجلد والأنسجة الأخرى لتشكل فيما بعد منتجات الغلايكايشن المتقدمة. وهو ما يشبهه البروفيسور بروس فولفينبوتل لدى جامعة غروننغن الهولندية بالغراء. يتسارع التصاق منتجات الغلايكايشن المتقدمة في الجلد عند الأشخاص ممن يعانون من مرض السكري أو ممن أصيبوا بالمرض في مراحل متقدمة لكنهم لم يجروا بعد تشخيصا له.