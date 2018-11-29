بريطانيا: تحاليل مخبرية تكشف آثار البراز على شاشات مطاعم ماكدولدز لتمرير الطلبيات

أجرت صحيفة "مترو" البريطانية بالتعاون مع جامعة لندن متروبوليتان بتحليل شاشات اللمس الخاصة بحجز الطلبيات في ثمانية مطاعم ماكدونالدز في لندن وبرمنغهام، واظهرت النتائج اكتشافا أقل ما يقال عنه إنه غير جذاب للزبائن لأنها تحتوي على آثار للبراز.

الدراسة أجريت بالتتنسيق مع قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة لندن متروبوليتان الذي قام بتحليل الشاشات الثمانية في مطاعم سلسلة الوجبات السريعة ستة منها في لندن واثنان في برمنغهام في وسط المملكة المتحدة. وتعليقا على هذه النتائج قال بول ماتولي، باحث شارك في الدراسة للصحيفة البريطانية "أصبنا بالدهشة بعد الكشف عن كم هائل من البكتيريا المعوية والبراز على هذه الأجهزة. وهذه البكتيريا تثير بعض الالتهابات التي يصاب بها المرضى في المستشفيات عادة".

نتائج التحاليل أظهرت كذلك إلى جانب بكتيريا البراز، آثار من المكورات العنقودية التي تعد من أجناس البكتيريا من فصيلة العنقوديات والتي تسبب الخراج والالتهابات الرئويّة.

وعلى شاشتين من بين الثمانية كشفت التحاليل وجود آثار جرثومة اللستيريا التي يمكن أن تسبب الإجهاض والوفاة عند الولادة. كما أظهرت ثلاثة أرباع الشاشات التي تم تحليلها آثارا لبكتيريا تسبب الالتهابات البولية أو الجروح.

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وعلى شاشة آخرى، عثر الباحثون أيضا على آثار المكورات العنقودية، وهي بكتيريا شديدة العدوى، والتي يمكن أن تسبب تسمم الدم ومتلازمة الصدمة السامة. وحذر بول ماتولي الزبائن من مخاطر هذه البكتريا بقوله "إذا لمس الناس أنوفهم بأصابعهم ثم لمسوا الشاشات، يمكن للبكتيريا أن تنتقل إلى شخص آخر".

وردا على سؤال صحيفة مترو، أكد المتحدث باسم ماكدونالدز أنه يتم تنظيف هذه الشاشات بانتظام وأن كل مطاعم السلسلة توفر للزبناء إمكانية غسل أيديهم قبل تناول الطعام".