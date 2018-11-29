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جورجيا

سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا

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سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا

سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا
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أشارت نتائج جولة الإعادة الخاصة بانتخابات الرئاسة في جورجيا إلى فوز سالومي زورابيشفيلي، المرشحة التي تحظى بدعم الحزب الحاكم، على منافسها غريغول فاشادزي، الذي تمّ ترشيحه من قبل تكتل مؤلف من 11 حزبا من المعارضة بقيادة حزب الحركة الوطنية المتحدة، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وحسب اللجنة الانتخابية، فقد حصلت سالومي زورابيشفيلي التي تبلغ من العمر 66 عاما على أكثر من 59 في المائة بعيد فرز 99 في المائة من الأصوات، بينما حصل منافسها على حوالي 40 في المائة من الأصوات.

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وفي تصريح لها أكدت زورابيشفيلي أنّ بلادها اتخذت قرارًا أساسيًا من خلال تأكيد الجميع على طيّ صفحة الماضي بشكل قاطع وحازم.

وخاضت سالومي زورابيشفيلي الانتخابات كمرشحة مستقلة، لكنها كانت مدعومة من حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، الذي يسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي حيث تؤيد زورابيشفيلي التوازن في علاقات بلادها مع موسكو والغرب، في حين يدعم فاشادزي نهجا أكثر موالاة للغرب.

وأكدت زورابيشفيلي التي سبق وأن شغلت منصب وزيرة للخارجية أنها ستسعى إلى الحوار مع أولئك الذين لم يدعموها في السباق الرئاسي.

ومن المقرر أن تتولى الرئيسة الجديدة منصبها في منتصف الشهر المقبل. يذكر أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الرئاسيات الجورجية بلغت 66 في المائة من إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب.

اسم الصحفي • Adel Dellal

المصادر الإضافية • رويترز