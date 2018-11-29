سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا

أشارت نتائج جولة الإعادة الخاصة بانتخابات الرئاسة في جورجيا إلى فوز سالومي زورابيشفيلي، المرشحة التي تحظى بدعم الحزب الحاكم، على منافسها غريغول فاشادزي، الذي تمّ ترشيحه من قبل تكتل مؤلف من 11 حزبا من المعارضة بقيادة حزب الحركة الوطنية المتحدة، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وحسب اللجنة الانتخابية، فقد حصلت سالومي زورابيشفيلي التي تبلغ من العمر 66 عاما على أكثر من 59 في المائة بعيد فرز 99 في المائة من الأصوات، بينما حصل منافسها على حوالي 40 في المائة من الأصوات.

للمزيد:

تضارب نتائج استطلاعين لرأي الناخبين في الانتخابات الرئاسية في جورجيا

نتائج أولية: مرشحة الحزب الحاكم في جورجيا تتقدم سباق انتخابات الرئاسية

وفي تصريح لها أكدت زورابيشفيلي أنّ بلادها اتخذت قرارًا أساسيًا من خلال تأكيد الجميع على طيّ صفحة الماضي بشكل قاطع وحازم.