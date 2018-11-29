اضطر بعض السائقين إلى التوقف، بعد أن أعاق بالون كبير على شكل سانتا كلوز حركة السير، في قرية بمقاطعة كامبريدج البريطانية، يوم الثلاثاء.
شاهد: بالون سانتا كلوس يعيق حركة المرور في قرية بريطانية
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شاهد: بالون سانتا كلوس يعيق حركة المرور في قرية بريطانية
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وقد أكدت جمعية السيارات حركة مرور بطيئة بسبب وجود بالون سانتا كلوز على طريق B198 Crowmwell، وهو ما سمح لمحمد فريد صاحب الفيديو من تصوير هذا المقطع.
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