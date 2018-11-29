شاهد: الكشف عن نموذج أولي لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة

تمّ عرض نموذج أولي لطائرة من دون طيار يمكن تزويدها بمركبة خلال مؤتمر "أسبوع الطائرات ذاتية القيادة" بأمستردام في هولندا. هذا النموذج يتكون من ثلاث وحدات منفصلة، هيكل يضم العجلات، كبسولة تتسع لراكبين وطائرة من دون طيار بأربع عجلات.

وقد تمّ إنشاء هذا النموذج الأولي للطائرة والمركبة من دون طيار بالتعاون بين شركات "إيرباص" للطائرات و"أودي" لصناعة السيارات و"آيتال للتصميم" التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة سيارات التاكسي الجوية المرتقبة.

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جورج بيتر مولر من يوربان آري موبيلتي"، التابعة لمجموعة "إيرباص" قال عن النموذج الجديد: "في البداية، ربما ستكون الأنظمة عبارة عن مركبة واحدة تطير من مكان إلى آخر. وبالتالي فمن المحتمل ألا تكون المركبة معيارية في البداية، ولكن مع نضج وتطور التكنولوجيا كما نعلم، وكما يتوقعه الزبون، وما يقدره، وكيف يرغب في التنقل، سنرى أي نوع من النماذج يمكننا تطبيقه على النظام، وربما نصل في النهاية إلى شيء كهذا".