رئيس الأرجنتين: قمة العشرين قد تناقش الإتهامات الموجهة ضد بن سلمان

قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري يوم الخميس إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.
وقال ماكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة، المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال إجتماعات ثنائية وربما لا... أو على جدول أعمال قمة العشرين".
أما ماكرون وخلال اللقاء ، أعلن أنه سينتهز الفرصة لبحث الإتهامات مع ولي العهد السعودي عندما يلتقيان أثناء القمة، واصفا عملية قتل خاشقجي بأنها "أمر خطير للغاية" ، وقال "أعتقد ويحدوني الأمل أن التحقيقات في تركيا وفي السعودية ستستمر بغية توضيح الوضع سواء لأقارب السيد خاشقجي أو للمجتمع الدولي".
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هذا وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طلبت من الأرجنتين يوم الإثنين أن تستخدم بندا خاصا بجرائم الحرب في دستورها للتحقيق في ضلوع ولي العهد في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن حيث تشن السعودية حملة عسكرية، كما طالبت بالتحقيق في صلة الأمير محمد بمقتل خاشقجي قبل ستة أسابيع مما أثار موجة غضب عالمي.
وأبلغ ممثل عن مكتب المدعي الإتحادي المكلف بنظر الشكوى رويترز يوم الخميس أنه لا يزال يراجع طلب المنظمة وأنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن التحقيق في الأمر، وطلب قاض أرجنتيني من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذه الاتهامات.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل الأمير إلى" بوينس أيرس " يوم الأربعاء للمشاركة في قمة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة وتستمر لمدة يومين.