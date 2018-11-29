مشروع لإنشاء محطة رادار روسية للتحذير المبكر من الصواريخ بالقرم

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر أمني في شبه جزيرة القرم قوله إن روسيا تعتزم تشييد محطة رادار جديدة للتحذير المبكر من الصواريخ في شبه الجزيرة العام المقبل.

تأتي الأنباء عن خطط بناء المنشأة العسكرية الجديدة في القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014، بعد احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل شبه الجزيرة يوم الأحد.

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وقال المصدر لوكالة إنترفاكس إن محطة الرادار الجديدة، التي ستكون قادرة على تتبع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز من على مسافة كبيرة، ستشيد قرب ميناء سيفاستوبول الذي يتمركز فيه الأسطول الروسي بالبحر الأسود.

وذكرت إنترفاكس في وقت سابق يوم الخميس أن روسيا تعمل أيضا على نظام تقني جديد يسمح لها بتعقب حركة الملاحة حول شبه الجزيرة بشكل أفضل لحماية حدودها المائية.