إيطاليا: سالفيني ينجح بإقرار قانون يقلص حق اللجوء إلى إيطاليا

ووافق مجلس النواب بأغلبية 396 نائبا ومعارضة 99 في وقت متأخر يوم الأربعاء على مشروع القانون الذي تبناه سالفيني والذي تولى منصبه في يونيو حزيران ضمن ائتلاف مع حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات.

وقال سالفيني يوم الخميس في إشارة للتشريع الجديد "أنا على استعداد لاستضافة النساء والأطفال الهاربين من الحرب ، أما الآخرين فلا ، لا أريد أن ينظر لي على أنني غبي".

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وستواصل إيطاليا منح اللجوء للهاربين من الحرب أو ضحايا الإضطهاد السياسي، لكنها لن تمنح حق اللجوء لأسباب إنسانية، والذي يمنح لمن لديهم "أسباب جدية" في الهرب من بلادهم، وهي فئة كثيرا ما كانت تشمل المثليين الهاربين من القوانين المناهضة للمثلية في أفريقيا.

وحصل أكثر من 20 ألف شخص، أو 25 في المئة ممن سعوا للجوء على حماية "إنسانية" العام الماضي ومن المرجح أن يفقد عشرات الآلاف الذين حصلوا عليها في السنوات السابقة وضعهم القانوني عندما ينقضي أجل وثائقهم.