وزير خارجية إسبانيا: "كل ما فعلته الولايات المتحدة لنيل الاستقلال هو قتل بضعة هنود"

خلال جلسة حوار جمعته مع نظيره الألماني هايكو ماس بحضور طلبة جامعيين في العاصمة مدريد، قال وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، إن كل ما فعلته الولايات المتحدة لنيل استقلالها هو قتل عدد من السكان الأصليين.

وكان بوريل يتحدث في سياق قارن خلاله سياسة الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي مع وحدة الأمريكيين. وقال بوريل إن الأمريكيين كانوا متحدين لأنهم كانوا يتكلمون اللغة نفسها، ولأن تاريخهم كان قصيرا، مبينا أن الأمريكيين نالوا الاستقلال دون أن يكون لهم تاريخ يذكر تقريبا، وأن كل ما فعلوه هو قتل عدد من السكان الأصليين، ولكن باستثناء ذلك، فإن الامر كان سهلا جدا على حد قوله.

وتسببت تصريات الوزير في موجة انتقادات حادة استهدفته من السياسيين الإسبان ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، واعتبرت تعليقه خطأ سياسيا، وتعبيرا عن الجهل.

وجاء في تعليق بوريل: "كل ما فعلوه هو قتل بضعة هنود، في إشارة إلى الإبادة الممنهجة للسكان الأصليين في الولايات المتحدة"، وعلق بابلو اتشينيكي القيادي في حزب بوديموس اليساري بالقول، إن تعليق الوزير محرج للغاية.

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