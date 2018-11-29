غارات إسرائيلية على دمشق وحديث عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية وتل أبيب تنفي

أفادت وكالة ريا الروسية للأنباء نقلا عن مصدر أمني سوري أن الدفاعات السورية السورية قد أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ موجهة. لكن الناطق العسكري الإسرائيلي نفى الخبر في اتصال مع رويترز.

غارات إسرائيلية على سوريا وحديث سوري عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية ونفي من الدولة العبرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسمتها أهدافا معادية فوق منطقة الكسوة وأنها أسقطت عددا من تلك الأهداف التي لم تحقق أهدافها بحسب المصدر. وقالت الوكالة إن العملية لا تزال مستمرة فوق المنطقة الجنوبية

وقد وأفادت مصادر غير مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية قد استهدفت مستودعات إيرانية للأسلحة.