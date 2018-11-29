شاهد: طفلة سورية محجبة تتعرض لضرب مبرح في بريطانيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو تظهر فيه طفلة سورية أثناء تعرضها للضرب من قبل زميلاتها في مدرسة هادرسفيلد ببريطانيا.

اللافت للانتباه هو أن الضحية هي في الواقع شقيقة الطفل السوري، الذي تعرض هو بدوره أيضا للتعنيف من

قبل زميل له في نفس المدرسة قبل أيام. ويظهر الفيديو تعرض الطفلة السورية للدفع من الخلف قبل أن تهوي ساقطة على الأرض.

وفي حوار مع قناة "آي تي في" البريطانية أعرب الطفل السوري عن إحساسه بعدم الأمان في المدرسة وأنه غالبا ما يفيق ليلا باكيا بسبب الحادثة.