ترامب يعلن عن إلغاء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين على هامش قمة العشرين

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تضارب في الأنباء بشأن عقد قمة روسية أمريكية والسبب أصحاب الشأن أنفسهم. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان مقررا على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. وقد علل قرار الإلغاء بالأزمة الجارية في أوكرانيا.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر لدى مغادرته متجها إلى قمة العشرين "في ظل حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا من روسيا إلى أوكرانيا قررت إنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية إلغاء الاجتماع المقرر سلفا مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأرجنتين. أتطلع إلى قمة مهمة مرة أخرى فور حل هذا الوضع".