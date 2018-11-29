ترامب.. زعيم المنددين بالأخبار المزيفة يعيد نشر تغريدة من حساب مزيف !

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة موقعة باسم نائبه مايك بنس وتبدو عادية، لكن المشكلة هي أن الحساب مزيف ولا يعود إلى مايك بنس. وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد نشر التغريدة التي كانت تتهكم من هيلاري كلينتون منافسة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

ولم يتضح إذا كان ترامب يعرف أن الحساب كان مزيفا، رغم أنه يبدو غريبا أن يتعمد رئيس إعادة نشر تغريدة لشتم كلينتون ومن حساب عشوائي، إذ أن الإشارة واضحة تحت الصورة المفترضة لصاحب الموقع، بأن الحساب هو "للمولعين" وإن هدفه هو إظهار النفاق الليبرالي والاخبار المتحيزة الزائفة. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى حسابات مزيفة.

وبعد أن أعاد ترامب التغريدة، غير صاحب الحساب صورته واسمه، وتسارعت التعليقات نحو البيت الأبيض. ويبدو أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى استهداف كلينتون مجددا، بسبب فضيحة استعمال ابنته بشكل غير مناسب لحساب بريدها الالكتروني الخاص لأغراض مهنية. ويحظى حساب بنس المزيف بأكثر من 61 ألف متابع، بينما يحظى حساب ترامب بنحو 56 مليون متابع.

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