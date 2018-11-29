شاهد: تقنية الهولوغرام تعيد أيقونة السوبرانو ماريا كالاس إلى قاعات العرض في باريس

بعد 41 عاما من وفاتها، عادت أيقونة السوبرانو اليونانية ماريا كالاس إلى مسارح قاعات العرض في باريس من خلال تقنية التصوير التجسيمي الهولوغرام. شخصها الإفتراضي قدم الأحد أشهر المقاطع التي لاقت رواجا كبيرا في قاعة بلييا في العاصمة باريس. وسبق ماريا كالاس على المسارح من خلال استخدام تقنية الهولغرام كل من توباك خلال مهرجان كوتشيلا في العام 2012 وداليدا وكلود فرانسوا لعرض "هيت باراد" في العام 2017. وسياسيا استخدم زعيم تيار اليسار الراديكالي في فرنسا جون لوك ميلنشون هذه التقنية في أحد تجمعاته الانتخابية خلال الرئاسيات الفرنسية في العام 2016.