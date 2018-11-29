شاهد: ترامب وميلانيا يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أطيب أمنياته بعيد ميلاد سعيد للأمريكيين أثناء الاحتفال السنوي 96 بإضاءة شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن مساء أمس الأربعاء (28 نوفمبر تشرين الثاني).

وقال ترامب "بالنيابة عن ميلانيا ونفسي وكل عائلة ترامب، الذين يحضر كثير منهم معنا هنا الليلة، أرغب مجددا في أن أعبر عن تمنياتي لكم جميعا بعيد ميلاد سعيد متمنيا أن يجلب عيد الميلاد هذا (العام) السلام لقلوبكم والدفء لبيوتكم والمرح لأرواحكم والسعادة للعالم. عيد ميلاد سعيد لكم جميعا. عيد ميلاد سعيد وليبارككم الرب. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم".

واحتشد مئات في منطقة قريبة من البيت الأبيض للمشاركة في الاحتفالات. وقدم فنانون عروضا قبل أن يبدأ الرئيس في العد التنازلي قبل أن تضئ السيدة الأولى ميلانيا ترامب شجرة عيد الميلاد المُزينة.