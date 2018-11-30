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الاتحاد الإفريقي يسحب من الكاميرون حق استضافة كأس الأمم الإفريقية

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الاتحاد الإفريقي يسحب من الكاميرون حق استضافة كأس الأمم الإفريقية

الاتحاد الإفريقي يسحب من الكاميرون حق استضافة كأس الأمم الإفريقية
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AFP
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قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الجمعة إنه جرد الكاميرون من حق استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد الاتحاد الأفريقي القرار بعد اجتماع للجنة التنفيذية في أكرا.

وللمغرب حظوظ قوية للحصول على حق استضافة البطولة الموسعة بمشاركة 24 فريقا، والتي ستقام في الفترة من 15 يونيو / حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.

وأكد عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي أنه من المتوقع الإعلان عن الدولة المستضيفة الجديدة قبل نهاية العام.

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