اصطدمت حافلة كانت تنقل عشرات العمال إلى مطار هونغ كونغ الدولي بسيارة أجرة كانت متوقفة في طريق سيارة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 30 آخرين بجروح، بحسب الشرطة الصينية.
مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح إثر اصطدام حافلة بسيارة أجرة في الصين
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح إثر اصطدام حافلة بسيارة أجرة في الصين
وكانت درجة الاصطدام شديدة، إلى درجة قذف خلالها ثلاثة أشخاص إلى خارج الحافلة فماتوا على الفور، كما مات سائق السيارة وراكب آخر. ولم يعرف إذا كان سائق الحافلة من بين الضحايا.
وكانت الحافلة تقل 36 شخصا من العاملين في المطار، عندما اصطدمت بالسيارة قبيل الخامسة صباحا. من جانبها قالت الشرطة إن سيارة الأجرة كانت متوقفة على بعد نحو 19 كلم عن المطار، وكان الضوء الوامض يشع منها.
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