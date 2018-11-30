تداول مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت صورة وصفت بالظريفة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار بيونس آيرس في الأرجنيتين، حيث يشارك في قمة مجموعة دول العشرين.
شاهد: السترات الصفراء تطارد ماكرون حتى في الأرجنتين
شاهد: السترات الصفراء تطارد ماكرون حتى في الأرجنتين
فبسبب تأخر يخص البروتوكول لوفد نائبة رئيس الجمهورية الأرجنتينية، صافح ماكرون عند هبوطه من الطائرة موظفا في المطار يرتدي سترة صفراء، ولئن لم تكن لهذا الرجل أية علاقة بالحركة الاحتجاجية التي يقودها أصحاب السترات الصفراء في فرنسا ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فإن هؤلاء لا يمكن أن ينساهم الرئيس على ما يبدو، فحتى أمام الجالية الفرنسية في الأرجنتين ظل الرئيس الفرنسي يكرر الخطاب نفسه، ولا يبدو أنه سيتراجع عن سياساته.
وفي إشارة إلى استمرار الحركة الاحتجاجية، علق مغرد على تويتر بخصوص مصافحة عامل تقني في المطار، معربا عن حالة من التململ والقلق لهؤلاء المحتجين والتي تلاحق الرئيس حتى في أمريكا اللاتيية.
وتستمر الحركة الاحتجاجية لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا، وهي حركة لا يتبناها أي حزب سياسي او نقابة عمالية ومهنية. وترتفع أصوات محتجين، مطالبين بإرجاع ضريبة التضامن على الثروة وحذف الضريبة على البنزين، كشرط لتهدئة الأوضاع.
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