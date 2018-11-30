الفيضانات تجرف السيارات وتحاصر الناس في بحر إيجه في تركيا

جرفت الفياضانات ما لا يقل عن سبعة سيارات في منتجع "بودروم" الواقع في بحر إيجة يوم الخميس 29 نوفمبر .

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية ، أن الطرق الرئيسية في بودروم غمرت بالمياه هذا وغمرت مياه الفيضانات السيارات ، وبقي السكان محاصرين إلى حين وصول عمال الإنقاذ الذين حاولوا إخراج المواطنين المتضررين إلى أماكن أكثر أمانا، كما ألحقت المياه أضرارا كبيرة بالمحال التجارية والمطاعم .