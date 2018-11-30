بلجيكا: أصحاب "السترات الصفراء" يحتجون ويطالبون بإسقاط الحكومة

تظاهر المئات من البلجيكيين مرتدين سترات صفراء في العاصمة بروكسيل مطالبين باستقالة الحكومة. وقام المتظاهرون بقطع الطريق أمام مفترق طرق رئيسي في المدينة. مما اضطر الشرطة لإغلاق مداخل بعض الأنفاق الرئيسية في المدينة. وهو ما تسبب في ازدحام مروري. فيما أشارت الشرطة أن المحتجين لم يقدموا أي طلب رسمي لتنظيم المظاهرة.

وقامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام مدافع المياه لتفريق المحتجين وإرغامهم على التراجع تفاديا لاقترابهم من مكتب رئيس الوزراء وسط المدينة. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بارتفاع أسعار البنزين وبسياسيات التحالف الحكومي التي زادت من أعباء العائلات المحدودة الدخل، على حد تعبيرهم.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 60 شخصا بتهمة قطع الطرق، قبل اندلاع المواجهات. وهتف بعض المحتجين: "ميشال، قدم استقالتك". وكان رئيس الوزراء شارل ميشال قد عبر عن تفهمه لظروف الناس الصعبة لكنه أضاف أن "السماء لا تمطر أموالا".

تجدر الإشارة أن المتظاهرين البلجيكيين استوحوا طريقة احتجاجاهم من حركة أصحاب السترات الصفراء في فرنسا. وظهرت الحركة الفرنسية رفضا لزيادة رسوم الوقود التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحجة المساهمة في التقليل من انبعاثات الغاز المسببة للتغير المناخي.