إيطاليا: رسميا.. كبار السن هم من بلغوا سن ال75 وأكثر وما دون ذلك فهو الشباب والحيوية

إذا كنت في إيطاليا وعمرك 65 فأنت لا زلت شابا أو كهلا في أسوء الأحوال. فقد تقرر أن فئة كبار في السن تبدأ رسميا بعد الخامسة والسبعين. وقد أتت نقطة التحول هذه من المؤتمر الوطني الإيطالي لطب الشيخوخة.
نيكولاي مارتشيوني الأستاذ في جامعة فلورنس، ومدير قسم القلب والأوعية الدموية في مستشفى كاريغي، أكد لوكالة الأنباء الإيطالية، أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، تتمتع اليوم بالقوام البدني والقدرة الإدراكية لشخص يبلغ من العمر 40 – 45 عاما، مقارنة بـ 30 سنة مضت، ومن يبلغ من العمر 75 عاما، يوازي من كان عمره 55 عاما في عام 1980.
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وأشار مارتشيوني إلى أنه تم رفع الحد العمري إلى عتبة تتكيف مع متوسط العمر المتوقع في البلد، الذي تعتبر فيه التنمية متقدمة.
وبحسب بيانات ديمغرافية، فإن متوسط العمر المتوقع في إيطاليا قد ارتفع بمقدار 20 عاما تقريبا، مقارنة بالعقد الأول من القرن الماضي، كما أن جزءا كبيرا من السكان بين 69 و75 عاما، في صحة جيدة ولا يعانون من الأمراض، بسبب تأخر سن الوفاة وبفضل السيطرة على الأمراض.
وقد بدأ أخصائيو طب الشيخوخة اعتماد تعريف مفهوم التقدم في السن، بحيث يتكيف مع الظروف الديمغرافية والوبائية المتغيرة.
وبحسب دراسات واحصاءات محلية، فإن متوسط عمر النساء يصل إلى 85 سنة، و82 – 83 عند الرجال.
وأقال مارشيوني:"الحقيقة واضحة أمام الجميع، فمن يبلغ من العمر 65 عاما اليوم لا يمكن اعتباره عجوزا.