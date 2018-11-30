ماي تعتزم مناقشة قضيتي خاشقجي واليمن مع بن سلمان

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تعتزم مناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين.

وأضافت بخصوص مقتل خاشقجي "نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين".

ومضت تقول "وبخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله"

إقرأ المزيد على يورونيوز:

رئيس الأرجنتين: قمة العشرين قد تناقش الإتهامات الموجهة ضد بن سلمان

بن سلمان في قمة العشرين.. من هم الزعماء الذين سيجتمعون بولي العهد السعودي؟

ما هي الخيارات المتاحة أمام تركيا بعد تأييد ترامب الكامل لمحمد بن سلمان ؟