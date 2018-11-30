حققت مبيعات كتاب "Becoming" لميشيل أوباما وتيرة سريعة مقارنة بالمذكرات السياسية الأخرى التي عادة ما تعرف نجاحا كبيرا. وبلغ عدد الإصدارات المقتبسة من الكتاب سواء النسخ الورقية أو الإلكترونية والمبيعات الصوتية في الولايات المتحدة وكندا مليوني نسخة في أول 15 يومًا من إصدار الكتاب في السوق بحسب ما أعلنته شركة كراون للنشر.
مبيعات كتاب ميشيل أوباما "Becoming" تبلغ مليوني نسخة في وقت قياسي
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مبيعات كتاب ميشيل أوباما "Becoming" تبلغ مليوني نسخة في وقت قياسي
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ومن باب المقارنة احتاجت مذكرات السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون "التاريخ الحي" لشهر لبيع مليون نسخة، فيما استغرقت "نقاط القرار" للرئيس السابق جورج دبليو بوش عدة أسابيع لتصل إلى مليوني نسخة. وبلغ كتاب "حياتي" للرئيس السابق بيل كلينتون مليون نسخة، لكنه استغرق وقتًا أطول بكثير حتى يصل إلى مليوني نسخة.
وطرحت دار النشر كتاب "Becoming" في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني وطبعت 3.4 مليون نسخة. وتقوم السيدة الأولى السابقة بجولة دعائية للكتاب رفقة كبار الإعلاميين أمثال أوبرا وينفري وريس ويذرسبون.
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