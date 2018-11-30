من هم الرؤساء الذين التقوا بولي عهد السعودية على هامش قمة العشرين؟

على هامش قمة مجموعة العشرين، تمكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من التقاء بعض الرؤساء، بالرغم من العزل التي فرضت عليه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي شهر أكتوبر الماضي.

اللقاء الأبرز كان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد الأخير أن الاجتماع مع بن سلمان كان وديا.

أما اللقطة التي التقطتها عدسات وكالات الأنباء، فهي طريقة مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولي العهد السعودي، حيث يمكن وصفها بالمصافحة الودية، ثم اتخذا مقعدين متجاورين خلال جلسة انعقدت بكامل الأعضاء في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وبحسب رويترز، فإن لقاء وديا من المقرر أن يعقد بين بوتين والأمير، لإجراء محادثات ثنائية يوم السبت.