إضراب جماعي لتلاميذ أستراليا للضغط من أجل مكافحة التغير المناخي

تخلف الآلاف من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مدن وقرى أستراليا عن فصولهم للاعتراض على السياسات البيئية لحكومة بلادهم.

وتظاهر الآلاف منهم مطالبين رئيس الوزراء سكوت موريسون بوقف إنشاء منجم عملاق للفحم في ظل الارتفاعات غير الطبيعية لدرجات الحرارة التي تشهدها أستراليا مؤخراً.

وأدي الطقس شديد الحرارة إلى انتشار المئات من حرائق الغابات بشمال شرق أستراليا خلال الأسبوع الماضي.

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وقالت إحدى التلميذات للمئات من الطلاب المتظاهرين في مدينة سيدني "إنهم لا يمكنهم الجلوس ساكنين دون فعل شيء لحماية مستقبل هذا الكوكب (الأرض)".

وكان موريسون قد تعهد أمام البرلمان الأسترالي بالعمل للحد من المساهمة في تغير المناخ، إلا أنه انتقد التلاميذ وطالبهم بالبقاء في فصولهم الدراسية.

وتعاني أستراليا من ضرر كبير لحق بشعب مياهها المرجانية نتج عن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي، بالإضافة إلى تزايد العواصف الرعدية الشديدة التي تهدد بإلغاء العديد من الرحلات الجوية عبر البلاد.