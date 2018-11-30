شاهد: الكوريتان تعملان على إعادة ربط سكة حديدية دعما للتقارب بينهما

ذهب مسؤولون من كوريا الجنوبية في دراسة ميدانية مع كوريا الجنوبية، لإعادة ربط سكة الحديد المقطوعة منذ النزاع الكوري الممتد من 1950 إلى 1953، وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الروابط بين الجانبين الذين يعتبران تقنيا في حالة حرب.

كما تأتي الخطوة بعد أسبوع من رفع عقوبات إثر مشاورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويتوقع ان تكون الدراسة أول خطوة ضمن اتفاق يقضي بربط سكة حديدية وطرقات، كان توصل إليه رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما الأولى في نيسان/إبريل الماضي.

وينتظر أن يشارك في الدراسة التي ستستغرق 18 يوما حوالي 30 مسؤولا من كل جانب. وسوف يشمل برنامج العمل الميداني رحلة على متن القطار لمسافة 2600 كلم. وسيتفقد المسؤولون طرقات في كوريا الشمالية، بين كيسونغ وسينويجو في الغرب وجبل كومغانغ ونهر تومان في الشرق، الذي سيربط في نهاية المطاف بالجنوب بحسب وزير الوحدة الكوري الجنوبي.