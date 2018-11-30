رجال أعمال ألمان يطالبون الحكومة بإلغاء حملة تشجيع المهاجرين على العودة لبلادهم

وقع عشرات رجال الأعمال في برلين على رسالة تحث الحكومة على إلغاء حملة ملصقات تشجع المهاجرين على العودة إلى بلادهم، على اعتبار أن الحملة "تنشر الكراهية وتقوض الجهود لتوظيف مبدعين أجانب".

وتقدم حملة "العودة من ألمانيا"، التي أطلقتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، حوافز مالية للأشخاص الذين يرغبون في العودة طواعية، واستخدمت لهذا الغرض شعار "بلدكم! مستقبلك! الآن!".

وأوضحت الوزارة، من خلال ملصقات ومواد دعائية أطلقتها مؤخراً أن حملتها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين فقط، رغم أن كلمة "غير شرعي" لا تظهر على الملصقات المثبّتة على لوحات الإعلانات في نحو ثمانين مدينة ألمانية.