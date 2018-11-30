ترامب لرئيس الأرجنتين: "لدي ذكريات جميلة مع والدك ولم أكن أعلم أن ابن صديقي سيصبح رئيسا"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قبل افتتاح قمة مجموعة العشرين الجمعة، وتبادل ترامب وماكري المصافحات حيث شكر ماكري ترامب وإدارته على الدعم في وقت تعاني فيه الأرجنتين من أزمة اقتصادية.

وقال ترامب:"أردت أن أقول إنني كنت صديقا لموريسيو منذ فترة طويلة، لسنوات عديدة. لم يكن الناس على علم أنه شاب وسيم جدا، وأنا في الحقيقة كنت أعمل مع عائلته، مع والده، كان صديقا لي، وقمت بشراء "سكك حديد ويست سايد يارد" وكان عملاً عظيماً، واحدة من أكبر الصفقات في مانهاتن. لذا كان لدي دائمًا ذكريات جميلة، ولم أكن أعلم أن ابنه سيصبح رئيسًا للبلاد. وحين أدركت أنني سأصبح رئيسًا ، سعدت لأننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. سنتناول في لقاءنا العديد من الصفقات المربحة، بما في ذلك التجارة، والصفقات العسكرية وأشياء أخرى".