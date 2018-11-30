هل اقترب ترامب خطوة نحو إنهاء حربه التجارية مع الصين باتفاق عادل؟

من المتوقع أن تأخذ التوترات التجارية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الحيز الأكبر من محادثات قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

قبل وصوله للأرجنتين، بعث ترامب برسائل مزدوجة مفادها أنه اقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس واثقا من أنه يريد ذلك، ويحبذ الوضع الحالي للأمور.

وتعليقا عن ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن الصين صادقة ومنفتحة على اتفاق تجاري يرضي الطرفان. وأضاف: "يعمل وفدا البلدان عن كثب من أجل الخروج باتفاق رابح-رابح يعكس التوافق الذي توصلا إليه الرئيسان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".

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وتجدر الإشارة أن التوترات التجارية الأخيرة بين البلدين أدت لفرض رسوم جمركية متبادلة بين واشنطن وبكين على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات خاصة في قطاع السيارات والزارعة والطاقة.

وفرضت واشنطن رسوما إضافية بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المئة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كعقوبة لما أسماها ترامب "الممارسات التجارية غير العادلة للصين". وقد ترتفع هذه الرسوم من 10 إلى 25 في المئة العام المقبل. وكانت بكين قد ردت بدورها على "عقوبات" ترامب عبر فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.

وقال مصدر مطلع لرويترز أن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، الذي يؤيد تبني موقف صارم تجاه الصين، سيحضر قمة العشرين في الأرجنتين.