أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.
ماي ستجتمع مع بن سلمان في الأرجنتين
ماي ستجتمع مع بن سلمان في الأرجنتين
وكانت ماي قد أبلغت الصحفيين على متن الرحلة المتجهة إلى بوينس أيرس أمس الخميس أنها تريد التحدث مع ولي العهد بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن قبل الإعلان رسميا عن الاجتماع اليوم الجمعة.
وأضافت بخصوص مقتل خاشقجي "نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين".
ومضت تقول "وبخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله"
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