ماي ستجتمع مع بن سلمان في الأرجنتين

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أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.