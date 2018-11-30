شاهد: مصافحة حميمية وابتسامات بين بوتين وبن سلمان خلال قمة العشرين

حفاوة وابتسامات ومصافحة ساخنة، هكذا تميز لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بوينس آيرس في الأرجنتين وسط التوترات القائمة بين الرياض وأغلب الدول الغربية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي في القننصلية السعودية في اسطنبول.

الرجلان تبادلان التحية وضحكا فيما اتخذا مقعدين متجاورين خلال جلسة انعقدت بكامل الأعضاء في القمة. وتناقض السلوك الودي الذي انتهجه بوتين مع الأمير الشاب بشدة مع ما انتهجه باقي الزعماء في قمة بوينس أيرس.

وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت في وقت سابق عن تعرض اولي العهد السعودي للتهميش خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة، حيث خصص له مكان في طرف المجموعة ثم غادر المنصة بسرعة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء.

هذا وبقيت روسيا بعيدة عن انتقاد السعودية وولي العهد في مسألة مقتل خاشقجي. وقال بوتين في أكتوبر تشرين الأول إن المعلومات التي لديه عن الأمر ليست كافية وقال إن بلاده لن تضحي بعلاقتها بالسعودية بسبب هذه المسألة.

اقرأ أيضا على يورونيوز: