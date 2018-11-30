هل ستكون قمة الـ20 الاختبار النهائي لولي العهد السعودي؟

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لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقر إقامة الأخير بسفارة بلاده في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس يوم أمس الخميس، كان اللقاء الرسمي الأول للأمير السعودي مع الزعماء المشاركين في أعمال القمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بو بيونس آيرس. وفيما لا تزال الأنباء متضاربة حول إمكانية عقد لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بن سلمان خلال القمة، صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أنه لا يوجد عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين بن سلمان . الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب عن استعداده للاجتماع بابن سلمان في إطار مساعيه لإنهاء الحرب في اليمن، كما أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها تعتزم مناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع بن سلمان الذي سيلتقي أيضاً رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي المقابل فإنه لم تصدر بعد أي تصريحات من جانب ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، البرازيل، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، اليابان، المكسيك وجنوب إفريقيا، تفصح عن رغبة لدى زعماء تلك الدول بلقاء بن سلمان على هامش القمة.