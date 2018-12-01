الكويتيون ينعون بوش الأب "الكحيلان" و"النصير" ببالغ الأسى

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت العديد من منشوارت العزاء في وفاة الرئيس الأمريكي السابق جورج اتش دبليو بوش الذي مات عن عمر يناهز 94 عاماً مساء الجمعة بالتوقيت الأميركي الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا.

وكان لبوش الموقف الأبرز في قيادة قوات بلاده ضمن قوات تحالف دولي حررت الأراضي الكويتية إبان الاجتياح العراقي لها في نهاية عام 1990 وبداية عام 1991.

ويتذكر الكويتيون موقف بوش الأب من بلادهم، وهو ما وضح جلياً في منشوراتهم التي ودعت الرئيس السابق بالكثير من التقدير والعرفان.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً نعت فيه بوش وأثنت على دوره في تحرير الكويت.

ووصف المغردون الكويتيون بوش الأب بالعديد من صفات الإطراء أبرزها "الكحيلان" و"النصير" و"البطل" واحتل هاشتاغ #جورج_بوش_الاب و#جورج_بوش_في_ذمة_الله صدارة قائمة موضوعات النقاش على موقع تويتر بالكويت.

واشتهر بوش الأب بلقب "الكحيلان" أي كحيل العين بين الكويتيين بعدما ألقى نائب بمجلس الأمة الكويتي قصيدة شعر سمّى فيها بوش بهذا الاسم أثناء زيارة الرئيس الراحل للكويت بعد تحرير البلاد.