أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لاتفاق بشأن حضانة أولادهما

قالت محامية نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي إن موكلتها توصلت لاتفاق نهائي مع طليقها الممثل العالمي براد بيت بشأن حضانة أولادهم الستة بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة.

وقالت سامانثا بلي ديجان في بيان لرويترز "تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي.

"هذا الترتيب، الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة. الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال".ولم يكن لدى ممثلي بيت تعليق.

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وكانت جولي وبيت من أكثر الأزواج في هوليود جذبا للأضواء وقد انفصلا في سبتمبر أيلول عام 2016 بعد قصة حب استمرت عشرة أعوام وزواج استمر عامين.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهم الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني. ولم يوضح البيان الذي صدر الجمعة كيفية تقسيم الحضانة وامتنع متحدث باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان قد تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من ديسمبر كانون الأول أمام قاض خاص في لوس انجليس.