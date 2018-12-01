ماكرون يندد بأحداث باريس ويقول لا شيء يبرر أعمال العنف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن موجة العنف والتخريب التي شهدتها باريس يوم السبت لا يمكن تبريرها بأي حال ولا علاقة لها بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في بوينس أيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشوية قوس النصر".

ورفض ماكرون تلقي أسئلة من الصحفيين بعد يوم من العنف في باريس وقال إن الذين قاموا بأعمال العنف يسعون فقط لنشر الفوضى. وتابع أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء فور عودته لبلاده لبحث سبل مواجهة الموقف.

واعتبر أن "مرتكبي هذا العنف لا يريدون التغيير، فهم لا يريدون أي تحسن، بل يريدون الفوضى، فهم يخونون الأسباب التي يدعون أنهم يخدمونها ويتلاعبون بها. سيتم تحديدهم ومحاسبتهم في المحكمة".

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