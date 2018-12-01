بدون تعليق الأسبوع: التكنولوجيا الحديثة والسياسة تتداخل مع غضب الطبيعة وجمالها

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

بلجيكا: العشرات يتظاهرون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

تظاهر العشرات من الرافضين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، ودعوا لبقائها في التكتل الأوروبي. وشارك في المظاهرة أشخاص من بريطانيا ودول أوربية خرى. وخلال القمة، صادق قادة الاتحاد الأوروبي على خروج بريطانيا، لتكون أول دولة تغادر الاتحاد المكون من 28 دولة عضوا. ومن المفترض أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي منتصف ليلة 29 مارس بتوقيت بروكسل.

النيبال: مشاهد تخطف الأنفاس لرحلة تسلق صعبة في جبال الهيمالايا

نجح متسلق الجبال النمساوي ديفيد لاما (28 سنة) في تحدي جبال الهيمالايا محققا رقما قياسيا بعد أن بلغ قمة جبل يبلغ ارتفاعه 6907 مترا. وهو من أعلى القمم في جبال نيبال.

الأرجنتين: إغراق سكولاري بالكحول إحتفالاً بالفوز بالدوري البرازيلي

بعد أن قاد نادي بالميراس للفوز بلقب الدوري البرازيلي للمرة العاشرة في تاريخ النادي، احتفل لاعبو الفريق بالإنجاز الكبير بإغراق المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري بالمشروبات الكحولية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب انتصارهم على فاسكو دي غاما بنتيجة 1-0.

إسبانيا: الإسبان يقرعون الطبول للتنديد بالعنف ضد المرأة

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين وهم يرتدون اللون الأرجواني في وسط مدريد الأحد للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "لأولئك الذين ليسوا معنا ". وسار المتظاهرون وهم يقرعون الطبول للتنديد بالعنف المنزلي وقضايا أخرى تؤثر على النساء، كجزء من المظاهرات العالمية التي شهدتها كافة أنحاء أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وانتهت المظاهرة في مدريد بقراءة أسماء 44 امرأة لقين مصرعهن في إسبانيا العام الماضي في حوادث عنف منزلي.

نيوزيلندا: نفوق جماعي لـ 145 حوتا مرشدا على سواحل جزيرة نائية في نيوزلندا

قالت السلطات النيوزلندية يوم الاثنين إن ما يصل إلى 145 حوتا نفق على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان، وهي تنتمي لفصيلة "الحوت المرشد"، ميتا بالفعل عندما عثر عليها العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة. وقال رين ليبينز مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة إن قرارا اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد.

ونيوزيلندا بها أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح في العالم على الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.

المسكيك: وصول القافلة الثانية من المهاجرين إلى المكسيك في ظروف قاسية

وصل حوالي 500 مهاجرا من أمريكا الوسطى إلى مخيم استقبال المهاجرين بمدينة تيخوانا في المكسيك الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. المهاجرون سافروا في إطار قافلة المهاجرين الثانية من دول أمريكا الوسطى خاصة هندوراس وسط الجدل القائم بشأن القافلة الأولى بين المسكيك والولايات المتحدة. ويتواجد حاليا في مخيم تيخوانا حوالي 5200 من المهاجرين الذين يعيشون في ظروف قاسية.

وبدت علامات الجوع والتعب على وجوه المهاجرين الذين قطعوا مسافة 180 كيلومترا سيرا على الأقدام من هندوراس إلى المكسيك. وكانت في استقبالهم جمعيات تنشط في المخيم حيث قامت بتسجيلهم في قائمة النزلاء المخيم الذي أنشأته السلطات المحلية بشكل عشوائي.

ويتصاعد التوتر في مدينة تيخوانا بسبب السياسة التي تطبقها الولايات المتحدة على الحدود حيث قال ترامب إن على المهاجرين الانتظار في المكسيك إلى أن تبت واشنطن في طلبات لجوء كل منهم.

هولندا: أسبوع الدرون ينظم سباقا للطائرات بدون طيار

تحظى الطائرات بدون طيار بشعبية متزايدة ، خاصة في آسيا ، والآن أصبح لدى المتحمسين لهذه التكنولوجيا الفرصة لمعرفة أي الطائرات أكثر مهارة في أسبوع أمستردام للدرون. في إطار التطور السريع لصناعة الطائرات بدون طيار ينظم على هامش الأسبوع سباقا للطائرات بدون طيار.

خلال هذا الحدث، يحتاج السباق إلى أربعة منافسين مجهزين بطائرات صغيرة بدون طيار بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة، ونظارات الواقع الافتراضي، ووحدة التحكم عن بعد. بالإضافة إلى مساحة للطيران. يتسابق المتنافسون في أربع لفات تشمل بعض العقبات التي يجب على الطائرات بدون طيار التغلب عليها.