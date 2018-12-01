استقالة وزير بريطاني آخر احتجاجا على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

وقال جيما يوم الجمعة، إن اتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن "صوتها وحقها في استخدام الفيتو" وإنه يجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان.

أصبح سام جيما، زير العلوم والجامعات البريطاني، سادس وزير يستقيل من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتمثل استقالة جيما، الذي قام بحملة في استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل يوم الأحد.

إعلان استقالة جيما على موقع تويتر

إقرأ أيضاً:

أي حال للاقتصاد البريطاني في ظل "بريكست"؟

محكمة العدل الأوروبية: لا يمكن لبريطانيا الرجوع عن قرار بريكست

ماذا لو رفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكست"؟

وتواجه ماي انتقادات من كل الجوانب بما في ذلك الحزب الايرلندي الشمالي الداعم لحكومتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أشهر.

وقال جيما في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة ديلي تليجراف "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي بشكل متزايد أن الاتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية وإن التصويت لهذا الاتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل.

"سنخسر ولن نتحكم في مصيرنا الوطني".