باريس: اعتقال 224 شخصا وإصابة 92 آخرين خلال مظاهرات السترات الصفراء

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع السبت على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس. وقالت السلطات المحلية في فرنسا إن الشرطة اعتقلت أكثر من 200 شخص خلال يوم من الاشتباكات بين محتجين وأفراد الشرطة في وسط باريس.

وأضافت شرطة العاصمة أن 224 أشخاص اعتقلوا من بينهم متطرفون من أقصى اليمين وأقصى اليسار. وسجلت السلطات إصابة 92 شخصا من بينهم 14 شرطيا.

وأغلق محتجو السترات الصفراء طرقا خلال المظاهرات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين في مختلف أنحاء فرنسا فيما يمثل أحد أكبر وأطول التحديات التي واجهت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه المنصب قبل 18 شهرا.

وفي باريس اشتبك محتجون ملثمون مع الشرطة في شارع الشانزليزيه وألقوا مقذوفات وقالت الشرطة إن ستة من رجال الشرطة و14 محتجا أصيبوا.

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وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب للصحفيين "نحن ملتزمون بالحوار ولكن نريد أيضا احترام القانون... أنا مصدوم من الهجمات على رموز فرنسا".

وأضاف أنه في أنحاء فرنسا هناك نحو 36 ألف محتج وفي باريس هناك 5500 محتج. وقالت الشرطة إن هناك 582 من المتاريس في فرنسا وتم إغلاق مطار نانت في غرب فرنسا لفترة قصيرة بعد أن وصل المحتجون إلى مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.

وتجمع مئات من محتجي السترات الصفراء تحت قوس النصر في أول شارع الشانزليزيه وغنوا النشيد الوطني الفرنسي وهتفوا باستقالة ماكرون.

وحذرت سفارة المملكة السعودية باريس رعاباها المقيمين والزائرين من التنقل إلى محيط جادة الشانزليزيه.