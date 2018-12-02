الممثلة رانيا يوسف تعتذر عن لباسها بعد اتهامها بالفجور بسبب "فستان مهرجان القاهرة"

في أخر تطورات قضية الممثلة المصرية رانيا يوسف التي تتهمها محكمة مصرية بالفجور، نشرت رانيا يوسف بيانا أمس تعتذر فيه عن الملبس الذي ظهرت به. وجاء في البيان الذي نشر في صفحتها على فيسبوك "لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق". وأضافت "من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى... آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس" مضيفة أنهم ربما أخذوا في الاعتبار أنها ستظهر به في مهرجان دولي.

وكانت إحدى المحاكم المصرية قد حددت جلسة يوم 12 يناير-كانون الثاني القادم للنظر في قضية اتهام الممثلة المصرية رانيا يوسف "بالفجور وافسق والفعل الفاضح ونشر الرذيلة" بعد ارتدائها لفستان شفاف بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتقدم ثلاثة محامون ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف قالوا فيه إن "ما قامت به الممثلة رانيا يوسف يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وإهانة لكل أفراد الشعب المصري، ويسئ لاسم مصر وللمرأة المصرية".

وطالب البلاغ بإدراج التهم تحت مواد قانون العقوبات المصري الخاصة بمكافحة الدعارة.

تحقيق نقابي

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أصدرت بياناً عبرت فيه عن الانزعاج إزاء ما وصفته بالمظاهر غير اللائقة لبعض ضيفات مهرجان القاهرة السينمائي من الممثلات.

وجاء البيان بعد حفل ختام المهرجان الذي خطفت فيه الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار بفستان شفاف اعتبره كثيرون صادماً ومغايراً للثقافة العربية.

وقال البيان إن "المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها".

وأكد البيان أن النقابة ستفتح تحقيقاً "مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

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وأثار الفستان ردود أفعال بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مستخدمين أدانوا رداء الممثلة وآخرين اعتبروه حرية شخصية لا يجب التدخل فيها.

وعبرت الإعلامية السعودية سهى الوعل عن سخطها تجاه فستان رانيا يوسف معتبرة إياه "انتهاكاً للآداب العامة والأخلاق".

وتعجب الملياردير المصري نجيب ساويرس، المساهم بالنسبة الأكبر في قناة يورونيوز الإخبارية، من الاهتمام المبالغ بفستان رانيا يوسف.

وقالت الممثلة إنها لم تتلق أي اتصال من النقابة بشأن التحقيق حتى الآن.