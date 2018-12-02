إردوغان يقول إن جريمة قتل خاشقجي استغرقت سبع دقائق ونصف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن تركيا لا تعتزم إلحاق الضرر بالأسرة الملكية في السعودية وإن التوصل إلى المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيعود أيضا بالنفع على السعودية. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرسل نائبه العام إلى تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي لكنه لم يقدم أي معلومات لأنقرة.